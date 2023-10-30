30 октября, 17:47,
обновлено 30 октября, 17:58

Израиль заявил, что хотел бы поддерживать нормальные отношения с Россией

Министр стратегического планирования Рон Дермер при этом отметил, что у израильской стороны вызывает беспокойство укрепление связей Москвы и Тегерана

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 октября. /ТАСС/. Власти Израиля заинтересованы в поддержании нормальных отношений с Россией, которые усложнились в последние годы, однако у израильской стороны вызывает беспокойство укрепление связей Москвы и Тегерана. Об этом заявил министр стратегического планирования Рон Дермер.

"У нас были сложные отношения с Россией в течение последних нескольких лет", - сказал он на пресс-конференции, выступая вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху. "Думаю, лучшее, что можно сделать, это гарантировать продолжение поддержания нормальных отношений с Россией. Мы, конечно, очень обеспокоены по поводу связей между Ираном и Россией", - добавил Дермер. 

Теги:
ИранРоссияИзраиль
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