Белый дом отверг требования республиканцев, касающиеся помощи Киеву

Представители Республиканской партии предлагали исключить финансовые средства для Украины из законопроекта с военной помощью Израилю

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов, контролируемая демократами, отвергла требование республиканцев из Палаты представителей Конгресса исключить из законопроекта с военной помощью Израилю финансовые средства для Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер в распространенном письменном заявлении.

Так американская исполнительная власть отреагировала на предложенный конгрессменами-республиканцами законопроект, в котором отсутствует помощь Киеву, а финансирование помощи Израилю предлагается за счет сокращения средств, выделяемых для Службы внутренних доходов (СВД, федеральное налоговое ведомство).

"Политизация интересов нашей национальной безопасности невозможна", - отметила она. По ее словам, "требование компенсации за удовлетворение основных потребностей национальной безопасности США, таких как поддержка Израиля и защита Украины", будет нарушением нормального "двухпартийного процесса и может иметь разрушительные последствия для [американской] безопасности и альянсов в ближайшие годы".

"Политические игры, ставящие под угрозу источник финансирования самообороны Израиля - сейчас и в будущем, - создали бы неприемлемый прецедент, ставящий под сомнение наши обязательства перед одним из ближайших союзников, - добавила она. - Мы не можем позволить себе поставить под угрозу эти обязательства, поскольку Израиль защищает себя от зла, которое творит [палестинское радикальное движение] ХАМАС".

Кроме сокращения финансирования СВД, республиканцы предложили рассматривать раздельно пакеты помощи Израилю и Украине, не объединять их в один. Предлагаемая инициатива предусматривает $4 млрд на израильские системы противоракетной обороны "Железный купол" и "Праща Давида", а также $1,2 млрд на разработку новейшей лазерной системы "Железный луч". В случае одобрения Палатой представителей законопроект может столкнуться с серьезными проблемами в Сенате, где законодатели выступают за объединение в один пакет помощи Израилю и Украине.

Ранее Белый дом представил запрос на дополнительное финансирование национальной безопасности в размере $106 млрд, включающий средства на оказание помощи Израилю и Украине, а также на противодействие Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе. "Угроза подорвать американскую национальную безопасность, если республиканцы не помогут богатым и крупным корпорациям уклониться от уплаты налогов, что приведет к увеличению дефицита [бюджета], - это определение регресса", - считает Жан-Пьер.