FT: Нетаньяху убеждал ЕС надавить на Египет для приема беженцев из Газы

По данным газеты, Франция и Германия отвергли предложение "как нереалистичное"

ЛОНДОН, 31 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху убеждал чиновников Евросоюза оказать давление на Египет, чтобы он принял беженцев из сектора Газа. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на дипломатические источники.

По ее данным, такое предложение израильский премьер выдвинул во время встреч на минувшей неделе, оно обсуждалась на саммите ЕС 26-27 октября. Однако ключевые европейские страны, в частности Франция и Германия, а также Великобритания, отвергли его "как нереалистичное, указав на последовательное сопротивление египетских чиновников идее приема беженцев из сектора Газа даже на временной основе". Каир ясно дал понять ЕС, что готов при определенных обстоятельствах пропустить в Газу гуманитарную помощь, но ни в коем случае не пустит из Газы в Египет людей, у которых нет двойного гражданства.

"Нетаньяху твердо настаивал на том, что решение заключается в принятии египтянами жителей Газы, по крайней мере на время конфликта, - приводит газета слова западного дипломата. - Но мы не восприняли это всерьез, потому что позиция Египта всегда была очень четкой - они просто не сделают этого". По мнению Каира, Израиль попытается использовать кризис, чтобы переложить свои проблемы с палестинцами на Египет, добавляет издание.

В то же время другой дипломат не исключил изменения позиции на этот счет в европейских столицах под воздействием продолжающейся операции Израиля в Газе. "Это единственное, что можно сделать, <...> поэтому теперь настало время усилить давление на египтян, чтобы они согласились", - отметил он.

Ранее власти Израиля признали существование документа от министерства разведки страны, в котором была предложена идея переселить 2,3 млн жителей сектора Газа в Египет. Канцелярия премьер-министра Израиля назвала его "концептуальной бумагой", которая излагает лишь одну из гипотетически возможных альтернатив.

В документе предлагалось переместить жителей Газы в палаточные городки на севере Синайского полуострова, построить там постоянные города и создать гуманитарный коридор. В то же время министерство разведки предложило создать внутри Израиля специальную зону безопасности, которая позволит предотвратить проникновение в страну палестинских беженцев.