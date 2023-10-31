Египетский аэропорт Эль-Ариш с 12 октября принял 60 бортов гумпомощи Газе

В регион самолеты доставили 1,4 тыс. т грузов

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Египетский международный аэропорт Эль-Ариш на севере Синайского полуострова с 12 октября принял "60 грузовых самолетов с 1,4 тыс. т гуманитарной помощи" для населения палестинского сектора Газа. Об этом сообщило отделение Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай.

По его данным, накануне в аэропорту приземлился "самолет из Кувейта с 40 т грузов и двумя машинами скорой помощи, борт Детского фонда ООН с 52 т медикаментов и продуктов питания", а также воздушные суда из Италии и Бахрейна. Поступающая помощь хранится на складах в городе Эль-Ариш и готовится к доставке в палестинский анклав через контрольно-пропускной пункт "Рафах".

Как сообщал ранее телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya, Каир активизирует контакты со всеми сторонами, чтобы обеспечить доставку большего объема гуманитарной помощи в сектор Газа на этой неделе.

После начала нового витка эскалации ближневосточного конфликта Египет обратился к мировому сообществу и региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь палестинскому народу в секторе Газа, с просьбой отправлять ее в египетский международный аэропорт Эль-Ариш на Синайском полуострове. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".