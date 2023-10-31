Во Вьетнаме выступили за расширение связей с РФ в правоохранительной сфере

Министр общественной безопасности СРВ То Лам отметил, что визит главы МВД РФ Владимира Колокольцева "наглядно демонстрирует регулярную координацию и тесные отношения двух стран по поддержке друг друга в построении и защите своих национальных интересов"

ХАНОЙ, 31 октября. /ТАСС/. Вьетнам заинтересован в расширении сотрудничества с Россией по линии правоохранительных органов. Об этом заявил член Политбюро Центрального комитета Компартии Вьетнама, министр общественной безопасности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) То Лам, принимая 31 октября в Ханое делегацию Министерства внутренних дел РФ во главе с его руководителем Владимиром Колокольцевым.

Визит главы МВД РФ во Вьетнам, по словам То Лама, "наглядно демонстрирует регулярную координацию и тесные отношения двух стран по поддержке друг друга в построении и защите своих национальных интересов". Вьетнамский министр выразил уверенность в том, что визит "будет способствовать продвижению всеобъемлющего стратегического партнерства между СРВ и Российской Федерацией в целом, придав новый импульс развитию традиционных прекрасных отношений между Министерством общественной безопасности [МОБ] Вьетнама и Министерством внутренних дел Российской Федерации в частности".

Как было отмечено на переговорах министров, стороны примут меры в целях дальнейшего продвижения совместного сотрудничества в области предупреждения и борьбы с преступностью, а также решения других задач, связанных с функциями двух министерств. На фоне сложного развития ситуации в мире и в регионе правоохранительные ведомства двух стран продолжат обмен опытом и информацией, помогающей предотвращать противоправные действия и противостоять международной преступности. Руководитель МОБ СРВ также предложил сторонам изучить возможность создания координационного механизма в сфере защиты бизнесменов, студентов и граждан двух государств, работающих, обучающихся и занимающихся предпринимательской деятельностью в странах друг друга с целью обеспечения их законных прав и интересов, а также предупреждения преступных действий, нарушающих законы и наносящих ущерб национальной безопасности СРВ и РФ.