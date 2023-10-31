31 октября, 09:42
Палестино-израильский конфликт

В Иране заявили, что военные США направляют действия Израиля с подземной базы в Тель-Авиве

Генерал-майор Голям-Али Рашид утверждает, что американские заявления не соотносятся с действиями Вашингтона в регионе

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Высокопоставленные представители Центрального командования США (CENTCOM), а также военачальники из подразделений сухопутных войск и ВМС американских вооруженных сил находятся на подземной базе в Тель-Авиве и координируют действия Израиля в секторе Газа. Такое мнение выразил глава важнейшего командного центра ВС Ирана - центральной базы Хатам аль-Анбия, генерал-майор Голям-Али Рашид.

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"Согласно информации, имеющейся у нас, командиры CENTCOM, а также сухопутных войск и военно-морских сил американской армии находятся сейчас на подземной базе под Тель-Авивом. Они координируют действия командующих израильскими силами в ходе операции в секторе Газа", - приводит слова Рашида агентство Tasnim.

По его словам, такие данные "лишний раз доказывают, что действия США не соотносятся с заявлениями о необходимости ограничить распространение конфликта в регионе, особенно с учетом тысяч бомб и ракет, которые они поставили оккупантам (Израилю - прим. ТАСС)".

Израильская и американская сторона мнение иранского генерал-майора не комментировали. 

Теги:
СШАИранПалестино-израильский конфликтИзраиль
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