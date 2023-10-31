Минздрав Газы сообщил о росте числа погибших в результате конфликта до 8 525

По данным ведомства, в их числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Число погибших в результате обострения ближневосточного конфликта в секторе Газа увеличилось до 8 525. Об этом сообщил телеканал Al Jazeera со ссылкой на Минздрав анклава.

"Число жертв в Газе возросло до 8 525, в том числе 3 542 ребенка и 2 187 женщин", - цитирует канал неназванного представителя ведомства.

По его словам, во вторник утром израильские силы вновь нанесли удар по турецкой больнице в Газе. Однако информацию о возможных жертвах или материальном ущербе он не привел. Согласно утверждению представителя Минздрава анклава, электрогенераторы в центральной больнице города Газа - "Аш-Шифа" - и индонезийской больнице на севере сектора могут прекратить работу в среду из-за нехватки топлива.

"Мы призываем Египет открыть контрольно-пропускной пункт "Рафах" и обеспечить поставки медицинской помощи и топлива, а также вывод раненых", - заявил представитель Минздрава сектора Газа. Он также призвал жителей анклава сдавать кровь в больницах.