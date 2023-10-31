Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по израильской авиабазе на юге

Авиабаза Неватим расположена возле города Беэр-Шева

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по израильской авиабазе Неватим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

"Бойцы "[Бригад Иззэддина] аль-Кассама" наносят ракетный удар по базе Неватим в ответ на удары противника по мирным жителям", - говорится в сообщении.

Авиабаза Неватим расположена на юге Израиля возле крупного города Беэр-Шева.