31 октября, 12:09
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС утверждает, что нанесло удар по израильской авиабазе на юге

Авиабаза Неватим расположена возле города Беэр-Шева

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама", являющаяся боевым крылом радикального палестинского движения ХАМАС, утверждает, что нанесла ракетный удар по израильской авиабазе Неватим. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Telegram-канале группировки.

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"Бойцы "[Бригад Иззэддина] аль-Кассама" наносят ракетный удар по базе Неватим в ответ на удары противника по мирным жителям", - говорится в сообщении.

Авиабаза Неватим расположена на юге Израиля возле крупного города Беэр-Шева. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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