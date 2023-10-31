В Иране заявили о неспособности Израиля противостоять палестинцам

Министр иностранных дел республики Хосейн Амир Абдоллахиян призвал "использовать последние политические возможности, чтобы остановить войну"

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян в ходе встречи с эмиром Катара шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани заявил, что армия Израиля неспособна противостоять палестинскому сопротивлению.

"Министр иностранных дел нашей страны указал на силу [палестинского] сопротивления и его борьбу против сионисткой (имеется в виду израильской - прим. ТАСС) армии, а также неспособность этого режима противостоять силам палестинского сопротивления", - говорится в заявлении, опубликованном в официальном Telegram-канале МИД Ирана. Абдоллахиян призвал "использовать последние политические возможности, чтобы остановить войну". По его мнению, "если ситуация выйдет из-под контроля, ни одна страна не будет застрахована от последствий".

Как отмечается в заявлении внешнеполитического ведомства исламской республики, эмир Катара указал, что антиизраильские демонстрации в различных странах, в том числе США, указывают на то, что в мире с отвращением относятся к преступлениям Израиля. Он добавил, что Катар продолжит прилагать усилия, чтобы положить конец этой войне.

Ранее замглавы МИД Ирана по политическим вопросам Али Багери Кани сообщил, что Абдоллахиян намерен совершить визиты в Катар и Турцию для консультаций по последним событиям в зоне палестино-израильского конфликта.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося массовыми убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников, включая детей, женщин и стариков. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы, начал наземные операции в секторе, наносит ответные удары по целям радикалов в анклаве и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. 27 октября представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари сообщил о расширении масштабов сухопутной военной операции в Газе.