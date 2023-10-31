Хуситы утверждают, что наносили удары беспилотниками и ракетами по территории Израиля

Как отметил представитель движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа, хуситы "продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия"

ДУБАЙ, 31 октября. /ТАСС/. Представитель йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" Яхья Сариа заявил, что хуситы нанесли серию ударов беспилотниками, а также баллистическими и крылатыми ракетами по территории Израиля.

"Наши вооруженные силы запустили крупную партию баллистических и крылатых ракет, а также большое количество беспилотников по различным объектам противника, расположенным на оккупированных Израилем территориях", - сказал представитель движения в эфире телеканала Al Masirah.

Сариа также заявил, что хуситы "продолжат наносить более качественные удары ракетами и беспилотниками до тех пор, пока не прекратится израильская агрессия".