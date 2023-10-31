ФБР не исключает, что ХАМАС может провести атаки внутри США

Директор Федерального бюро расследований Кристофер Рей сообщил, что ФБР следит за действиями движения и аффилированными с ним организациями

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рей не исключает, что радикальное движение ХАМАС на фоне обострения палестино-израильского конфликта может совершить нападения в Соединенных Штатах.

"Мы не можем [сбросить] и не сбрасываем со счетов возможность того, что ХАМАС или другая иностранная террористическая организация может использовать нынешний [палестино-израильский] конфликт для проведения атак здесь, на нашей земле", - сказал он, выступая на слушаниях в Сенате Конгресса США. По его словам, ФБР следит за действиями ХАМАС и аффилированными с ним организациями.

Рей заявил, что действия ХАМАС и его союзников могут "стать вдохновением [для других радикальных группировок], которого мы (США - прим. ТАСС) не видели со времен ИГИЛ ("Исламское государство", террористическая организация запрещена в РФ), когда несколько лет назад они основали свой так называемый халифат". В этой связи он напомнил, что в течение года в США был повышен уровень террористической угрозы, а конфликт на Ближнем Востоке "поднял угрозу нападения на американцев в США на совершенно другой уровень".

По словам министра внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса, с началом палестино-израильского конфликта в США отмечается рост антисемитизма, особенно в учебных заведениях. "Ненависть направлена против еврейских студентов, общин и учреждений", - уточнил он.