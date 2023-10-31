Эрдоган обвинил Израиль в совершении преступлений против человечности

По словам президента Турции, его страна продолжает работу, чтобы военные преступники предстали перед законом

АНКАРА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Израиль совершает в секторе Газа преступления против человечности и военные преступления.

"Израиль, получая безусловную поддержку Запада и США, совершает в Газе преступления против человечности. [Настоящее] государство должно следовать правилам войны. Но Израиль наносит удары по больницам. Мы продолжаем контакты с партнерами, ведем работу, чтобы каждый человек из Израиля, совершивший военные преступления, предстал перед законом", - сказал он журналистам после заседания кабмина республики.

Он отметил, что с 7 октября в Газе "погибли более 8,5 тыс. человек и более 20 тыс. ранены". "Значительная часть Газы уничтожена или лежит в руинах. Нет газа, электричества и воды. И это все происходит перед глазами мирового сообщества. ЕС не может даже призвать к прекращению огня, не говоря уже о том, чтобы осудить его. Более того, они пытаются скрыть зверства Израиля. Совет Безопасности ООН просто наблюдает. Правозащитные организации не проявили никакой реакции на преступления против человечности, совершаемые в течение 25 дней", - заявил турецкий лидер.

Эрдоган добавил, что "Израиль, похоже, утратил понимание себя как государства, действует как группировка и должен быть остановлен в срочном порядке". "Мы считаем, что было бы верным и уместным провести международную мирную конференцию по Палестине. Должен быть создан новый механизм безопасности при участии стран и сил региона. Если они готовы этим заниматься, Турция готова внести свой вклад", - отметил президент.