В Газу с 21 октября въехали почти 200 машин с помощью палестинцам

Они пересекли границу с сектором через КПП "Рафах"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Около 200 грузовиков с гуманитарной помощью к настоящему времени въехали на территорию сектора Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе с Египтом. Об этом сообщил представитель администрации КПП с палестинской стороны.

"39 машин с помощью пересекли сегодня границу с сектором через КПП "Рафах", - отметил представитель палестинской администрации КПП, которого процитировал телеканал Al Hadath. Он добавил, что "в общей сложности с 21 октября на территорию анклава проехали 196 грузовиков с неотложной помощью для населения анклава".

Отделение Египетского общества Красного Полумесяца в провинции Северный Синай ранее информировало, что международный аэропорт города Эль-Ариш на Синайском полуострове с 12 октября принял "60 грузовых самолетов с 1,4 тыс. тонн гуманитарной помощи" для населения Газы.

Ранее официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд заявил, что препятствия, которые создает Израиль, и действия израильской стороны в отношении процесса доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, затрудняют ее поступление в палестинский анклав. Он уточнил, что "Египет не жалеет и не пожалеет никаких усилий для обеспечения быстрой доставки чрезвычайной помощи в сектор Газа, но препятствия, создаваемые Израилем, затрудняют поступление гуманитарной помощи в палестинский анклав".

После резкой эскалации палестино-израильского конфликта Египет обратился к мировому сообществу и региональным и международным организациям, желающим предоставить гуманитарную помощь жителям Газы, с просьбой отправлять ее в Эль-Ариш. Как указывали в египетском МИД, "израильские бомбардировки препятствуют нормальной работе КПП". Египет призвал Израиль прекратить обстрелы и выразил надежду, что погранпереход будет выполнять свои функции, являясь "дорогой жизни в поддержку палестинцев в секторе Газа".