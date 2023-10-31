31 октября, 17:02 Палестино-израильский конфликт Боевое крыло ХАМАС сообщило о столкновениях с военными Израиля в Газе

Бои произошли на северо-западе и в центральной части анклава, а также недалеко от района Аз-Зейтун, сообщила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"