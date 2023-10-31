31 октября, 17:02
Палестино-израильский конфликт

Боевое крыло ХАМАС сообщило о столкновениях с военными Израиля в Газе

Бои произошли на северо-западе и в центральной части анклава, а также недалеко от района Аз-Зейтун, сообщила группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама"

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Боевое крыло палестинского радикального движения ХАМАС - группировка "Бригады Иззэддина аль-Кассама" - заявило о столкновениях с израильскими военнослужащими в секторе Газа.

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Согласно сообщениям, опубликованным в Telegram-канале группировки, бои произошли на северо-западе и в центральной части анклава, а также недалеко от района Аз-Зейтун. По утверждениям "Бригад Иззэддина аль-Кассама", палестинцам удалось уничтожить несколько военных машин противника. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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