Глава Пентагона заявил израильскому коллеге о важности безопасности гражданских в Газе

Ллойд Остин также подчеркнул необходимость соблюдения Израилем правил ведения войны

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Глава Министерства обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре с израильским коллегой Йоавом Галантом подчеркнул необходимость соблюдения еврейским государством правил ведения войны, а также отметил важность обеспечения безопасности гражданского населения в секторе Газа. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала Патрика Райдера.

По его словам, Остин провел разговор в понедельник, чтобы "получить обновленную информацию о поэтапном проведении Израилем операции в Газе". "Министр отметил приверженность Армии обороны Израиля освобождению заложников и вновь подчеркнул важность проведения операций в соответствии с правилами ведения войны. Он также указал на необходимость защиты гражданского населения и обеспечения беспрепятственного доступа гуманитарной помощи в Газу", - уточнил Райдер.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить ответные удары по ней и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан.