СМИ: КПП "Рафах" откроют 1 ноября для приема раненых палестинцев из Газы

Контрольно-пропускной пункт расположен на границе Египта и сектора Газа

КАИР, 31 октября. /ТАСС/. Контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на границе Египта и сектора Газа, будет открыт 1 ноября для приема из анклава раненых и тяжелобольных палестинцев. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera al-Ekhbariya.

По его информации, наземный переход "Рафах" откроется 1 ноября "для приема определенного числа раненых и тяжелобольных палестинцев".

Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава. До сих пор в Египет через КПП "Рафах" из Газы были переправлены только две израильские заложницы, освобожденные радикалами несколько дней назад.