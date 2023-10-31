Секретарь СНБО Украины призвал спецслужбы заняться источниками Time в окружении президента

По словам Алексея Данилова, автор статьи о Владимире Зеленском в журнале не владеет информацией

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что автор статьи о президенте Украины Владимире Зеленском в американском журнале Time не владеет информацией, а "источниками", которые поставляли ему сведения, должны заняться спецслужбы.

Накануне в Time вышла статья, в которой со ссылкой на неких "людей из окружения украинского лидера", говорилось, что Зеленский "потерял блеск оптимизма", чувствует себя преданным западными союзниками, а командиры украинской армии на передовой начали отказываться выполнять приказы о наступлении, даже если они исходили непосредственно от администрации президента.

"Эта анонимная подковерность делает огромный вред прежде всего нашей стране. Я думаю, что наши органы должны дать ответ, что же это за анонимы, которые не верят в нашу победу, а находятся рядом с президентом", - цитирует Данилова издание "Украинская правда". При этом он утверждает, что автор статьи "не владеет информацией" о происходящем в администрации Зеленского.

Статья в Time привлекла внимание на Украине после того, как глава офиса Зеленского Андрей Ермак опубликовал в своем в Telegram-канале ссылку на нее и рекомендовал к прочтению, но через некоторое время удалил этот пост. Возможно, причиной "ошибки" стала размещенная в начале текста фотография украинского лидера в Конгрессе США и сбивающий с толку оптимистичный подзаголовок. Советник главы офиса Зеленского Михаил Подоляк уже заявил, что все описанное в этой статье является личным мнением обозревателя.

Подоляк и ранее выражал недовольство из-за публикаций в крупных западных СМИ статей об усталости союзников от Киева, его разногласиях с партнерами или критикой украинского руководства вместо "рассказов об успехах Украины". При этом подобные статьи со ссылкой на некие источники или аналитиков появляются все чаще. С критикой западных СМИ выступал и бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Он отмечал, что американский политический истеблишмент посредством "аналитических" публикаций и "утечек" готовит почву, чтобы оказывать давление на Киев и убедить его пойти на переговоры с территориальными уступками.