Посол Великобритании в России завершает свою миссию

Дебора Броннерт отметила, что она и ее семья, "несмотря на мрачные обстоятельства сегодняшнего дня", будут хранить множество приятных воспоминаний о Москве и России, о сердечных и дружелюбных россиянах

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Британский посол в Москве Дебора Броннерт завершает свою миссию. Об этом сообщили в диппредставительстве Великобритании.

"Сегодня - последний день, когда дама Дебора Броннерт исполняет обязанности посла Великобритании в России", - говорится в заявлении.

В своем видеообращении к россиянам Броннерт отметила, что она и ее семья, "несмотря на мрачные обстоятельства сегодняшнего дня", будут хранить множество приятных воспоминаний о Москве и России, о сердечных и дружелюбных россиянах. "Мы будем и дальше испытывать глубокую привязанность к этой замечательной стране. Я надеюсь на лучшее будущее, когда будет устойчивый мир и отношения Великобритании и России смогут быть восстановлены", - указала она.

Броннерт приступила к исполнению своих обязанностей в Москве в январе 2020 года. В начале августа 2023 года Великборитания объявила о смене своего посла в Москве, с ноября должность займет кадровый дипломат Найджел Кейси.