Белый дом отказался комментировать удары Израиля по лагерю беженцев в Газе

По словам представителя Белого дома Джона Кирби, Израиль пытается защищать мирное палестинское население при проведении военных операций

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Администрация США отказалась комментировать серию ударов по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа, нанесенных Армией обороны Израиля.

"Вы меня застали немного врасплох. Я этого не видел, этого сообщения. Поэтому я не хочу строить предположения о том, что могло произойти или чего не могло произойти", - сказал на регулярном брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

При этом он выразил уверенность в том, что Израиль пытается защищать мирное палестинское население при проведении своих нынешних военных операций. "Могу сказать лишь следующее: мы видим признаки того, что они пытаются [оградить мирных палестинцев от военных операций]", - заявил представитель Белого дома.