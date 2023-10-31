Зеленский внес в Раду законопроект о разрыве консульского соглашения между РФ и Украиной

Украина заявила о разрыве дипотношений с Россией после признания независимости ДНР и ЛНР, а также начала специальной военной операции

МОСКВА, 31 октября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду законопроект о прекращении действия консульского соглашения между Украиной и Россией. Соответствующий документ зарегистрирован на сайте парламента.

Пояснительная записка к законопроекту отсутствует.

Консульская конвенция между Украиной и Россией была подписана в январе 1993 года и вступила в силу в ноябре 1995 года. Она регулировала вопросы открытия консульских учреждений и нахождение консульских работников на территории двух стран.

Украина заявила о разрыве дипломатических отношений с Российской Федерацией после признания Россией независимости Донецкой и Луганской Народных Республик (ныне субъекты РФ) и начала специальной военной операции на Украине.