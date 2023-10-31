Чешские профсоюзы 27 ноября проведут протесты против экономической политики властей

По словам председателя Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов Йозефа Сржедулы, к забастовкам присоединятся значительные массы трудящихся

ПРАГА, 31 октября. /ТАСС/. Чешские профсоюзы 27 ноября проведут в республике день протестов против экономической политики правительства. Об этом сообщил журналистам председатель Чешско-Моравской конфедерации профсоюзов (ЧМКП), крупнейшего профобъединения страны, Йозеф Сржедула.

"Профсоюзы 27 ноября проведут день протестов из-за несогласия с действиями правительства [в социально-экономической области], - сказал он. - Это будут протесты от самых жестких, а это значит забастовок, до наиболее умеренных со стороны тех [членов профсоюзов], которым закон не позволяет бастовать [например полицейским]".

К забастовкам, по его словам, присоединятся значительные массы трудящихся. В их организации будут задействованы крупнейшие профорганизации Чехии. Сржедула в предстоящий вторник ознакомит с причинами предстоящих акций протеста президента страны Петра Павела.

ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих республики с населением около 10,5 млн граждан.