В Великобритании начнет работу первый международный саммит по безопасности ИИ

Участники будут обсуждать потенциальные угрозы, которые в ближайшие годы будут появляться на фоне распространения новой технологии

ЛОНДОН, 1 ноября. /ТАСС/. Первый международный саммит по безопасному использованию искусственного интеллекта (ИИ) открывается в Великобритании. В течение двух дней его участники будут обсуждать потенциальные угрозы, которые в ближайшие годы будут появляться на фоне распространения новой технологии.

По словам организаторов встречи, приглашение принять участие в ней приняли около 100 именитых экспертов и высокопоставленных гостей, включая вице-президента США Камалу Харрис, главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, владельца SpaceX, Tesla и социальной сети X (ранее Twitter) Илона Маска, президента компании Microsoft Брэда Смита, главу Google DeepMind Демиса Хассабиса, а также Сэма Альтмана - генерального директора компании Open AI, разработавшей популярный чат-бот ChatGPT. Заявлено также участие заместителя министра науки и технологий Китая У Чжаохуэя. В преддверии саммита в британских СМИ широко обсуждались предложения ограничить участие китайской стороны в программе саммита из-за опасений спецслужб королевства, что среди делегатов будут сотрудники или информаторы разведки КНР, однако глава британского МИД Джеймс Клеверли отмел инициативу коллег по партии, которые настроены по отношению к Пекину более скептично.

Заявленная задача саммита - начать обсуждать связанные с ИИ угрозы и способы их минимизировать на высшем международном уровне. Великобритания считает необходимым международное регулирование новой технологии и ставит перед собой задачу стать лидером в этой сфере, подавая пример другим странам. Однако, как подчеркивает глава правительства королевства Риши Сунак, которому принадлежит идея проведения саммита, пока Лондон не собирается принимать новые законы, касающиеся ИИ. По его словам, сначала британские власти хотят получить возможность лучше "понимать и оценивать безопасность моделей искусственного интеллекта", для чего выделили 100 млн фунтов стерлингов ($120 млн) на создание рабочей группы, в состав которой войдут "наиболее уважаемые и компетентные фигуры из мира ИИ". Сунак также сообщил, что Великобритания учредит первый в мире Институт безопасности ИИ.

Возможности и угрозы

Перед саммитом британские эксперты подготовили два доклада, описывающие потенциальные сценарии развития технологии на период до 2030 года, возможности и риски, которые она создаст. В документах рассматриваются как будущее генеративного ИИ, способного создавать тексты, изображения и видео по запросу пользователей, так и возможности появления более совершенных моделей ИИ вплоть до общего искусственного интеллекта (Artificial General AI), который будет способен справляться с подавляющим большинством интеллектуальных задач на человеческом или более высоком уровне.

Наиболее вероятным сценарием в период до 2025 года авторы докладов называют не появление принципиально новых угроз, связанных с ИИ, а рост количества преступлений в цифровой сфере, в том числе сложных видов мошенничества, похищения данных, распространения детской порнографии и афер, при осуществлении которых злоумышленник выдает себя за другое лицо. Увеличатся также риски распространения дезинформации, а рост роли синтетических медиа (СМИ на основе ИИ) будет грозить подрывом доверия людей к институтам и правительствам демократических стран. Физические риски будут увеличиваться менее быстрыми темпами по мере того, как "генеративный ИИ будет становиться частью физических систем, включая критически важную инфраструктуру".

"К 2025 году генеративный ИИ будет потенциально способен расширить возможности террористов в сфере пропаганды, радикализации, вербовки, привлечения финансирования, создания оружия и планирования терактов. Однако сохранение зависимости от физических цепочек поставок почти наверняка останется препятствием на пути использования ИИ для осуществления масштабных атак в физическом мире", - подчеркивается в документе. При этом в британском правительстве не исключают, что ИИ может упростить злоумышленникам задачу создания химического или биологического оружия.

Авторы доклада также обращают внимание на то, что широкое внедрение технологии ИИ может оказать влияние на мировую экономику, спровоцировать исчезновение значительного числа рабочих мест, что грозит социальными и геополитическими потрясениями. Прогнозируются также значительное усиление конкуренции между компаниями, государствами, развивающими технологии ИИ, и затруднение попыток регулирования технологии на международном уровне.

Фактор внутренней политики

По оценке газеты The Times, организуя международный форум, британский премьер пытается реализовать три цели, из которых лишь одна напрямую касается ИИ. Как пишет издание, сам Сунак без сомнения глубоко погружен в эту тематику. Соответственно, предстоящую встречу он расценивает как возможность привлечь внимание мирового сообщества к этому вопросу.

При этом газета не считает заслуживающим внимания тот факт, что саммит проигнорируют многие мировые лидеры, в том числе президенты США и Франции Джо Байден и Эмманюэль Макрон, канцлер ФРГ Олаф Шольц и председатель КНР Си Цзиньпин. Как говорится в статье, в нынешнем геополитическом контексте одно лишь предположение, что Вашингтон и Пекин в состоянии работать в общем направлении на международной арене, может быть расценено как определенный успех.

Второй целью Сунака The Times называет его желание показать, что Великобритания оправилась от последствий Brexit, который отнимал у нее так много сил, и может представить инициативу глобального значения. Отсюда же вытекает и третья задача, которую газета усматривает в действиях премьер-министра: намерение показать, что возглавляемая им Консервативная партия может разрабатывать долгосрочные стратегии, причем не только по актуальным международным вопросам, но и по не самым изученным. И хотя нет гарантий, что это поможет консерваторам удержать власть на всеобщих выборах следующего года, лишней такой попытка не будет.

Участники мероприятия соберутся в усадьбе Блетчли-парк в пригороде английского города Милтон-Кинс, расположенного примерно в 70 км к северо-западу от Лондона. Там в годы Второй мировой войны находилась правительственная школа кодов и шифров, где работала команда знаменитого математика Алана Тьюринга, взломавшая код нацистской шифровальной машины Enigma. Впоследствии на базе этой организации была создана британская служба радиоэлектронной разведки. В настоящее время ее штаб-квартира находится в городе Челтнем.