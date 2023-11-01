СМИ: израильская армия штурмует сектор Газа с пяти направлений

Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта "Бейт-Ханун"

РАБАТ, 1 ноября. /ТАСС/. Израильская армия штурмует палестинский сектор Газа с пяти направлений. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya.

По его данным, ожесточенные столкновения между израильскими военными и палестинскими группировками идут на севере сектора Газа. Бои зафиксированы в районе контрольно-пропускного пункта "Бейт-Ханун".

О потерях сторон пока не сообщается.

Как отмечает Al Arabiya, действия сухопутных сил Израиля ведутся одновременно с воздушными атаками и артиллерийскими обстрелами сектора Газа.