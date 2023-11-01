Премьер-министр Румынии заявил, что стране сейчас не нужны подводные лодки

Марчел Чолаку отметил, что полностью поддерживает выделение 2,5% ВВП

БУХАРЕСТ, 1 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку считает, что Румынии не нужны подводные лодки, хотя Минобороны запросило согласие парламента на их приобретение.

"Я не думаю, что программа оснащения подводными лодками - это то, что нужно Румынии, - сказал Чолаку в интервью телеканалу Romаnia TV. - <...> Я сказал это и в правительстве, как премьер-министр, я говорю это и как парламентарий. <...> Я сказал вам, что в этот момент я не согласен с этими расходами. Думаю, что срочные нужды Министерства национальной обороны в этот момент совсем другие".

"Я полностью поддерживаю выделение 2,5% ВВП, что согласовано со стратегическим партнером, - отметил он. - <...> Когда спишь спокойно, потому что ты член НАТО и ЕС, и нет войн, как на Украине или на Ближнем Востоке, думаю, что деньги не имеют значения".

18 мая руководство парламента Румынии дало предварительное согласие на запрос Министерства национальной обороны о начале процедур по выполнению некоторых программ оснащения вооруженных сил, в том числе подводными лодками.