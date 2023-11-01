Корабли КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку в Восточно-Китайском море

Еще одно судно, на котором есть похожая на автоматическую пушку установка, находится в акватории, прилегающей к зоне у Сенкаку

ТОКИО, 1 ноября. /ТАСС/. Три патрульных корабля морской полиции КНР вошли в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао) в Восточно-Китайском море, которую Япония считает своими территориальными водами. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Еще один китайский корабль находится в акватории, прилегающей к зоне у Сенкаку. На нем есть установка, похожая на автоматическую пушку, пишет агентство.

Как подчеркивает Kyodo, корабли КНР непрерывно присутствуют в акватории, прилегающей к зоне у спорных островов, на протяжении 89 дней.

Спор вокруг островов Сенкаку обострился после того, как в сентябре 2012 года Токио объявил об их выкупе у частных владельцев, являющихся японскими гражданами. После этого в КНР прошли массовые протестные демонстрации. С тех пор китайские корабли постоянно курсируют вблизи спорного архипелага и совершают демонстративные заходы в его прибрежную зону.