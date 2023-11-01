Ливан пожаловался на Израиль в Совбез ООН за обстрелы фосфорными боеприпасами

Исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб подчеркнул, что правозащитная организация Human Rights Watch уже обратила внимание на факты использования запрещенных международными конвенциями боеприпасов

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Ливана направило жалобу в Совет Безопасности ООН, в которой утверждается, что израильские войска обстреливают фосфорными боеприпасами пограничные районы. Об этом сообщил в соцсети X (ранее Твиттер) исполняющий обязанности министра иностранных дел республики Абдалла Бу Хабиб.

"Мы потребовали от Совбеза ООН осудить применение израильской стороной снарядов с белым фосфором в ходе непрекращающихся нападений на ливанскую территорию", - написал и. о. министра. Он отметил, что на факты использования запрещенных международными конвенциями фосфорных боеприпасов уже обратила внимание правозащитная организация Human Rights Watch.

"В результате ливанские власти вынуждены бороться с лесными пожарами, которые охватывают все большие площади", - подчеркнул Бу Хабиб.

Как передало национальное агентство Al Wataniya, израильские войска вновь применили 31 октября фосфорные снаряды при обстреле окрестностей населенных пунктов Йарун, Эд-Духейра, Альма-эш-Шааб и Эль-Ляббуна. В результате загорелись оливковые рощи и садовые деревья. Сообщения о сильных лесных пожарах поступили из местности Вади Хонин и Шейх-Зейн. О пострадавших среди мирных жителей сведений не приводится.