Чили отзывало посла в Израиле для консультаций из-за атак на сектор Газа

Президент страны Габриэль Борич назвал проводимые еврейским государством военные операции "коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Чили отзывает посла республики в Израиле для консультаций из-за атак на сектор Газа. Об этом сообщил во вторник президент страны Габриэль Борич.

"В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать для консультаций в Сантьяго посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - написал он в соцсети X.

Борич также назвал проводимые Израилем военные операции "коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе".

"Чили вновь призывает незамедлительно прекратить боевые действия, что позволит провести гуманитарную операцию для спасения сотен тысяч перемещенных лиц и жертв среди гражданских", - говорится в заявлении МИД Чили по случаю отзыва посла.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявило правительство Боливии. Своего посла в стране также отозвала Колумбия.