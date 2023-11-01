1 ноября, 00:09,
обновлено 1 ноября, 00:34
Палестино-израильский конфликт

Чили отзывало посла в Израиле для консультаций из-за атак на сектор Газа

Президент страны Габриэль Борич назвал проводимые еврейским государством военные операции "коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе"

БУЭНОС-АЙРЕС, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Чили отзывает посла республики в Израиле для консультаций из-за атак на сектор Газа. Об этом сообщил во вторник президент страны Габриэль Борич.

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"В связи с неприемлемыми нарушениями международного гуманитарного права, которые совершил Израиль в секторе Газа, как правительство Чили мы решили отозвать для консультаций в Сантьяго посла Чили в Израиле Хорхе Карвахаля", - написал он в соцсети X.

Борич также назвал проводимые Израилем военные операции "коллективным наказанием гражданского палестинского населения в Газе".

"Чили вновь призывает незамедлительно прекратить боевые действия, что позволит провести гуманитарную операцию для спасения сотен тысяч перемещенных лиц и жертв среди гражданских", - говорится в заявлении МИД Чили по случаю отзыва посла.

Ранее о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявило правительство Боливии. Своего посла в стране также отозвала Колумбия. 

Теги:
ПалестинаЧилиПалестино-израильский конфликтИзраильБорич, Габриэль
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