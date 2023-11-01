Глава МИД Ирана прибыл в Анкару для обсуждения ситуации в Палестине

Ожидается, что в Турции Хосейн Амир Абдоллахиян встретится с высшими должностными лицами страны

ДУБАЙ, 1 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян прибыл в Анкару для обсуждения ситуации в зоне палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается в заявлении МИД Ирана.

"Министр иностранных дел отбыл из Дохи и прибыл в Анкару. В Турции в среду [1 ноября] Абдоллахиян встретится с высшими должностными лицами страны, обсудит события в Палестине и пути прекращения военных преступлений и геноцида в Газе", - указано в заявлении ведомства.

Также в иранском МИД сообщили, что в ходе своего визита в Катар Абдоллахиян провел встречи и переговоры с эмиром страны шейхом Тамимом бен Хамадом Аль Тани, премьер-министром и министром иностранных дел эмирата Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани, главой МИД Таиланда Панпри Пхиттхануконом и главой политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаилом Ханией.