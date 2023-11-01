В Китае обнаружили сотни нелегальных иностранных точек метеослежения

По данным Министерства государственной безопасности КНР, часть из них находилась вблизи военных объектов и оборонных предприятий

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Китайские власти обнаружили на территории более чем 20 регионов страны несколько сот нелегальных точек метеорологического слежения, созданных иностранными организациями. Об этом сообщило Министерство государственной безопасности (МГБ) КНР.

Как уточняется в заявлении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, противозаконно установленное оборудование было выявлено в ходе инспектирования порядка 3 тыс. иностранных объектов для метеорологических наблюдений, расположенных на территории Китая. Некоторые из них были созданы при поддержке правительств других государств.

Часть нелегальных точек метеослежения, как отмечается, находилась вблизи военных объектов и оборонных предприятий. Другие оказались расположены в районах, где выращиваются зерновые. Оборудование небольших размеров, которое использовалось для наблюдений, было трудно обнаружить. Его эксплуатация осуществлялась без разрешения китайских компетентных ведомств, а полученные данные не предоставлялись учреждениям КНР, которые занимаются изучением погоды и природных явлений.

В заявлении подчеркивается, что противозаконное метеорологическое слежение представляет угрозу для национальной безопасности. При обнаружении соответствующих нарушений, как отмечается, граждане должны проинформировать МГБ.