ЦАХАЛ атаковал террористические цели в секторе Газа

Среди них штабы и отряды ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла удары по военным целям радикалов по всему сектору Газа, включая командные штабы и отряды боевиков ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС", - говорится в заявлении военных.