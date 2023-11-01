1 ноября, 05:22,
обновлено 1 ноября, 05:41
Палестино-израильский конфликт

ЦАХАЛ атаковал террористические цели в секторе Газа

Среди них штабы и отряды ХАМАС, сообщила армейская пресс-служба

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ночью нанесла удары по военным целям радикалов по всему сектору Газа, включая командные штабы и отряды боевиков ХАМАС. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Наземные операции ЦАХАЛа в секторе Газа продолжаются. Ночью сводные силы ЦАХАЛа нанесли удары по террористическим объектам по всей территории сектора Газа, включая оперативные и командные штабы и террористические отряды ХАМАС", - говорится в заявлении военных. 

Теги:
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