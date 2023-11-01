1 ноября, 05:25,
обновлено 1 ноября, 05:50
Палестино-израильский конфликт

Беспилотник ЦАХАЛ поразил автомобиль с противотанковыми ракетами в секторе Газа

Anadolu via Reuters Connect
© Anadolu via Reuters Connect

Машина направлялась в сторону военных в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ засек автомобиль с противотанковыми ракетами, направлявшийся в сторону военных в секторе Газа, в ответ военнослужащие направили огонь БПЛА по машине. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

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"Военнослужащие ЦАХАЛа засекли автомобиль с противотанковыми ракетами, направлявшийся в сторону подразделений, действующих в секторе Газа. В ответ военнослужащие направили огонь летательного аппарата по машине. Было выявлено попадание", - говорится в заявлении военных. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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