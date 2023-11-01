Беспилотник ЦАХАЛ поразил автомобиль с противотанковыми ракетами в секторе Газа

Машина направлялась в сторону военных в секторе Газа

ТЕЛЬ-АВИВ, 1 ноября. /ТАСС/. ЦАХАЛ засек автомобиль с противотанковыми ракетами, направлявшийся в сторону военных в секторе Газа, в ответ военнослужащие направили огонь БПЛА по машине. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Военнослужащие ЦАХАЛа засекли автомобиль с противотанковыми ракетами, направлявшийся в сторону подразделений, действующих в секторе Газа. В ответ военнослужащие направили огонь летательного аппарата по машине. Было выявлено попадание", - говорится в заявлении военных.