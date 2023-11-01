США и Израиль изучают варианты отправки миротворческих сил в Газу в случае поражения ХАМАС

Как сообщило агентство Bloomberg, в анклав может быть направлена миссия из ВС нескольких стран

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. США и Израиль рассматривают возможность отправки миротворческих сил в сектор Газа в случае поражения радикального палестинского движения ХАМАС в текущем конфликте. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его данным, в Газу может быть направлена миротворческая миссия из ВС нескольких стран, включая США. Таким образом анклав перейдет под контроль ближневосточных стран, например, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, при поддержке Соединенных Штатов, Великобритании, Германии и Франции.

Второй вариант, как передает Bloomberg, предусматривает организацию миротворческой миссии подобно той, которая была закреплена договором между Египтом и Израилем 1979 года. Как указали источники агентства, Израиль полагает, что этот вариант заслуживает внимания.

Согласно третьему варианту, сектор Газа перейдет под надзор ООН, однако Израиль считает этот план нецелесообразным. Как отметили собеседники Bloomberg, переговоры находятся на ранней стадии, и некоторые американские чиновники считают реализацию этих планов маловероятной. Руководитель пресс-службы Совета национальной безопасности (СНБ) Белого дома Эйдриенн Уотсон заявила агентству, что "отправка ВС США в Газу в составе миротворческой миссии не обсуждается".

Другие источники подчеркивают, что даже небольшой контингент американских войск в Газе станет "политически рискованным" решением. К тому же пока не ясно, насколько арабские страны заинтересованы в участии в миротворческой миссии.

Как заявил ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, Вашингтон допускает, что управление сектором Газа будет временно осуществляться при участии ряда государств Ближнего Востока и международных организаций.