Армия Ливана обнаружила свыше 20 реактивных установок у границы с Израилем

Одна из них была готова к запуску, приводит заявление командования ВС Ливана газета L'Orient - Le Jour

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Военнослужащие ливанской армии обнаружили в южных приграничных районах свыше 20 установок залпового огня, из которых боевики радикальных палестинских формирований обстреливали израильскую территорию. Об этом сообщается в заявлении командования ВС Ливана.

"Военные специалисты демонтировали в долине Вади-эль-Ханса, а также в окрестностях населенных пунктов Хрейба и Эль-Клейла 21 замаскированную установку, одна из которых была готова к запуску, - приводит заявление газета L'Orient - Le Jour. - Сведения о предотвращенных вылазках переданы миротворцам Временных сил ООН в Ливане [ВСООНЛ]".

31 октября израильские войска нанесли артиллерийские удары по ливанской территории в ответ на запуски ракет в сторону еврейских поселений. В заявлении военного командования сообщается, что противник выпустил свыше 50 снарядов, которые разорвались в районах Тейр-Харфа, Альма-эш-Шааб и Зыбкин. Среди мирных жителей нет пострадавших, нанесен только материальный ущерб.

Армия обороны Израиля сообщила утром о перехвате ракеты класса "земля - воздух", выпущенной с ливанской территории по израильскому беспилотнику. В ответ был нанесен удар по точке запуска ракеты.

Обмен ударами между израильскими войсками и бойцами шиитской партии "Хезболлах", а также палестинскими формированиями продолжается с 8 октября и привел к военной эскалации в приграничных районах. Израильские власти решили эвакуировать жителей 29 поселений, расположенных в радиусе 5 км от границы. В Ливане из-за израильских обстрелов и авианалетов покинули свои дома 29 тыс. человек, большинство из них переместились в Тир и Набатию, где их временно расселяют в школах.