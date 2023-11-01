В США попросили Пакистан не высылать 25 тыс. афганцев из-за угрозы репрессий

По данным газеты The Express Tribune, Вашингтон передал Исламабаду списки беженцев, которые имеют право на специальные визы и переселение в Соединенные Штаты

ИСЛАМАБАД, 1 ноября. /ТАСС/. Государственный департамент США обратился с просьбой к властям Пакистана не репатриировать на родину 25 тыс. афганских беженцев, которым в Афганистане угрожают репрессии за сотрудничество с американским военными до прихода к власти в Кабуле в августе 2021 года радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ).

"США и Пакистан проявляют взаимную заинтересованность в обеспечении безопасности и защиты этой категории беженцев из Афганистана от грозящей им опасности", - заявил посол США в Пакистане Дональд Блом.

Как сообщает газета The Express Tribune, Вашингтон поддерживает контакты с Исламабадом на высоком уровне о судьбе этих афганских иммигрантов и передал пакистанским властям списки афганцев, которые имеют право на специальные визы, переселение в США и получение там убежища.

31 октября истек крайний срок для добровольного выезда из Пакистана всех иностранных иммигрантов, у которых нет документов для проживания в стране. Как ранее сообщил министр информации Муртаза Соланги, этот срок продлеваться не будет, поэтапная депортация иностранцев, в основном беженцев из Афганистана, начнется на этой неделе.

По данным правительства Пакистана, за последние 40 лет на основе Женевской конвенции в страну прибыло свыше 4 млн беженцев из Афганистана, из них 1,7 млн не имеют документов для проживания, и именно эти лица будут подлежать депортации. ООН считает, что в Пакистане сейчас находятся около 1,3 млн зарегистрированных афганских иммигрантов и еще 880 тыс. афганцев, у которых есть статус беженцев, позволяющий им оставаться на пакистанской территории.