Иордания осудила израильский удар по лагерю беженцев в секторе Газа

Израильские действия "противоречат всем человеческим и моральным ценностям, а также нормам международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции", говорится в заявлении официального представителя МИД Иордании Суфьяна аль-Куды

БЕЙРУТ, 1 ноября. /ТАСС/. Иордания решительно осуждает удар Армии обороны Израиля по лагерю беженцев Джебалия. Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Иордании Суфьяна аль-Куды, переданном агентством Petra.

"Королевство самым решительным образом осуждает израильское агрессивное нападение на лагерь беженцев Джебалия в секторе Газа, совершенное в среду вечером и приведшее к большому числу жертв, - отмечается в заявлении. - Иордания возлагает на Израиль как на оккупирующую державу ответственность за последствия опасного развития событий".

В нем указывается, что израильские действия "противоречат всем человеческим и моральным ценностям, а также нормам международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции". МИД королевства "осуждает также эскалацию насилия на оккупированном Западном берегу реки Иордан, где еврейские поселенцы терроризируют арабских жителей".

"Необходимо выполнить принятую 27 октября Генеральной Ассамблеей ООН резолюцию по палестино-израильскому конфликту, которая предусматривает защиту гражданского населения, - подчеркивается в заявлении официального представителя иорданского МИД. - Продолжение войны и наземное вторжение в сектор Газа представляют собой коллективное наказание более чем двух миллионов палестинцев, что подталкивает весь регион к пропасти".

Ранее король Иордании Абдалла II призвал к немедленному объявлению гуманитарного перемирия в палестинском анклаве. В ходе телефонных переговоров с президентом США Джо Байденом он потребовал "установить срочно прекращение огня и перейти от войны к политическому урегулированию".

Как передал телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по лагерю беженцев Джебалия превысило 400, половина из них дети.