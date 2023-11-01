NYT: спецназ США займется поиском удерживаемых ХАМАС заложников

Помощник министра обороны Соединенных Штатов Кристофер Мейер подчеркнул, что американский спецназ в Израиле не будет выполнять боевых функций

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Служащие американского спецназа будут помогать властям Израиля в поиске удерживаемых палестинским движением ХАМАС заложников. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на помощника министра обороны США Кристофера Мейера и источники.

"Мы активно помогаем израильтянам по ряду вопросов. <...>. [Мы будем помогать] выявлять заложников, в том числе американцев. Это в нашей зоне ответственности", - сказал помощник главы Пентагона на конференции в Вашингтоне.

Мейер подчеркнул, что спецназ в Израиле не будет выполнять боевых функций, но уже обсуждает со своими израильскими коллегами ход "очень сложной борьбы в Газе". "Мы будем работать с ними, насколько это возможно, и будем консультировать их по этим видам деятельности", - добавил представитель Пентагона по поводу операций Израиля в Газе и возможных боевых действий в подземных туннелях, которые проложили боевики.

Мейер, который курирует силы специальных операций ВС США, не сообщил, сколько именно американских спецназовцев находятся в США. Источники издания, в свою очередь, указали, что в последние дни Пентагон направил в Израиль несколько десятков спецназовцев. Кроме того, небольшая группа их сослуживцев находилась в еврейском государстве во время атаки боевиков 7 октября и проходила ранее запланированную подготовку. Собеседники газеты также отметили, что спецназовцы будут работать вместе со специалистами ФБР, Госдепартамента и других американских ведомств. Ранее тайно своих спецназовцев на Ближний Восток перебросили несколько западных стран, пишет NYT, не уточняя, о каких государствах идет речь.

На брифинге для журналистов в Вашингтоне пресс-секретарь Пентагона генерал Патрик Райдер сообщил, что ведомство направит 300 военнослужащих в зону оперативной ответственности Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил (ВС) США, которая включает Ближний Восток, Восточную Африку и Центральную Азию. Райдер добавил, что не намерен сообщать точные места дислокации сил, однако подчеркнул, что они будут направлены не в Израиль и будут заниматься сдерживанием.