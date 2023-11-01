Посол РФ заявил, что США подначивают Израиль к радикальным действиям в Газе

По словам Анатолия Викторова, необходимо работать над прекращением конфликта

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. США подначивают руководство Израиля к радикальным силовым действиям в секторе Газа и занимают лицемерную позицию по происходящему. Об этом заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала "Россия-24".

"Очевидно, что лицемерие наших вашингтонских бывших партнеров не имеет пределов, - сказал он. - С одной стороны, льются крокодиловы слезы публично по поводу судьбы жителей сектора Газа, а с другой - подначивают всячески руководство Израиля к принятию радикальных силовых методов".

"Это как-то не очень совмещается, и результат будет один - хаос и трагедия будут продолжаться. Надо четко совершенно занимать правильную позицию, а именно работать над прекращением конфликта, а не продлевать его и усугублять", - добавил посол.