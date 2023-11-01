В Казахстане начались совместные с Индией учения с применением авиации

Представитель Минобороны республики Бауыржана Куренкеева отметила, что совместные маневры направлены на повышение оперативной совместимости органов управления и слаженности подразделений

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Военные Казахстана и Индии приступили в Жамбылской области республики к совместным контртеррористическим учениям "KазИнд-2023" с применением авиации. Об этом сообщило издание Минобороны Казахстана Sarbaz.

"Совместные маневры направлены на повышение оперативной совместимости органов управления и слаженности подразделений", - приводит издание слова представителя Минобороны Казахстана Бауыржана Куренкеева.

По данным издания, контингенты проведут отработку контртеррористической операции, а также тактических эпизодов боя в городских условиях и сельской местности.

"Наряду с сухопутными подразделениями, в учениях задействованы военные летчики ВВС обеих стран, а также военнослужащие десантно-штурмовых войск Казахстана", - сообщает Sarbaz. Учения продлятся до 11 ноября.