В Грузии назвали заявления Зурабишвили о русскоязычных людях фашистскими

Ранее она заявила, что раздражена тем, что у нее в стране есть люди, которые разговаривают "на языке врага"

ТБИЛИСИ, 1 ноября. /ТАСС/. Исполнительный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Мамука Мдинарадзе назвал фашистскими заявления президента республики Саломе Зурабишвили о людях, говорящих по-русски.

Зурабишвили ранее в интервью американской телекомпании CBS заявила, что она раздражена тем, что у нее в стране есть люди, которые разговаривают "на языке врага и верят, что находятся у себя дома".

"Няня моих детей говорит по-русски. Она украинка, из Карпат. 10 лет она является членом нашей семьи и ее разговорным языком является русский, хотя за это время мы ее научили грузинскому. И сейчас выгнать нам ее из Грузии? <...> Что за фашистские оценки", - сказал Мдинарадзе журналистам, оценивая заявления Зурабишвили.

После начала военного конфликта на Украине в феврале 2022 года Зурабишвили, а также некоторые представители оппозиции не раз выступали с инициативой о введении визового режима с Россией, чтобы тем самым контролировать поток россиян, желающих попасть в Грузию. В ответ правительство Грузии заявляло, что этого делать не стоит, так как все это может перерасти в ксенофобию.