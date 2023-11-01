СМИ: в секторе Газа остаются трое граждан Чехии

Двое из них хотят его быстрее покинуть, сообщил новостной портал novinky.cz

ПРАГА, 1 ноября. /ТАСС/. МИД Чехии располагает информацией, что в сектора Газа сейчас находятся три гражданина республики и двое из них хотят его быстрее покинуть. Об этом сообщил новостной портал novinky.cz.

Несколько сотен иностранных граждан покидают сектор Газа через КПП "Рафах". С таким утверждением выступил телеканал Sky News Arabia.

По его данным, обладатели паспортов иностранных государств переходят на египетскую территорию одновременно с машинами скорой помощи, доставляющими раненых жителей сектора Газа в соседнее государство. Официальные лица пока не комментировали эту информацию.

Ранее в среду агентство Reuters со ссылкой на источник в египетских силах безопасности утверждало, что около 500 человек, имеющих двойное гражданство, смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах", соединяющий анклав с Египтом.

Незадолго до этого палестинское радикальное движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые могут покинуть сектор Газа через "Рафах". В этих списках находится около 430 человек, это граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Кроме того, из Газы позволят выехать сотрудникам Международного комитета Красного Креста (МККК) и ряда неправительственных организаций (НПО), действующих в анклаве. Какие именно НПО имеются в виду, в ХАМАС не указали.