СМИ: группа раненых из сектора Газа доставлена в госпиталь египетского Эль-Ариша

По данным телеканала Extra News, они прибыли в Египет через контрольно-пропускной пункт "Рафах"

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Первая группа жителей сектора Газа, нуждающихся в экстренной медицинской помощи, доставлена в центральный госпиталь административного центра провинции Северный Синай - города Эль-Ариш. Об этом сообщил телеканал Extra News.

По его данным, группа палестинцев, которых переправили из Газы на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", "доставлена в городской госпиталь Эль-Ариша на лечение".

Некоторое время назад первые машины скорой помощи, доставляющие раненых жителей сектора Газа, прибыли к контрольно-пропускному пункту "Рафах" и пересекли границу с Египтом.

Ранее телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщал, что десятки машин скорой помощи въехали с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев. Как указал представитель администрации КПП "Рафах" с палестинской стороны, более 80 раненых будет доставлено 1 ноября на египетскую территорию из Газы через КПП "Рафах". Эта группа жителей Газы станет первой принятой на египетской территории с начала эскалации напряженности вокруг палестинского анклава.

Прибывшие из сектора Газа раненые транспортируются в специально подготовленный госпиталь в городе Шейх-Зувейд, расположенный приблизительно в 15 км от Рафаха, и в госпиталь Эль-Ариша. Указывается, что в зависимости от серьезности ранений жители анклава, доставленные из Газы, могут быть переправлены в больницы города Исмаилия или столицы страны Каира.