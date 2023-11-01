СМИ: более 100 лиц с двойным гражданством перешли из Газы в Египет через КПП "Рафах"

Телеканал Al Arabiya не указал, гражданство каких государств имеют лица, перешедшие из палестинского анклава

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек, имеющих двойное гражданство, перешли из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По его данным, "на египетскую сторону наземного перехода "Рафах" из сектора Газа прибыли 110 человек". Телеканал не указывает, гражданство каких государств имеют лица, перешедшие из палестинского анклава в Египет.

Некоторое время назад телеканал Al-Qahera al-Ihbariya передал, что группа палестинцев, имеющих двойное гражданство, перешла через КПП "Рафах" из Газы на египетскую сторону границы. По сведениям телеканала, первая группа находившихся в Газе палестинцев с двойным гражданством "покинула сектор Газа через КПП "Рафах". О численности этой группы телеканал не информировал.