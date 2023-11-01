1 ноября, 12:56,
обновлено 1 ноября, 13:32
Палестино-израильский конфликт

СМИ: более 100 лиц с двойным гражданством перешли из Газы в Египет через КПП "Рафах"

© ТАСС/ Reuters

Телеканал Al Arabiya не указал, гражданство каких государств имеют лица, перешедшие из палестинского анклава

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Более 100 человек, имеющих двойное гражданство, перешли из сектора Газа на территорию Египта через контрольно-пропускной пункт "Рафах", расположенный на севере Синайского полуострова. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

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По его данным, "на египетскую сторону наземного перехода "Рафах" из сектора Газа прибыли 110 человек". Телеканал не указывает, гражданство каких государств имеют лица, перешедшие из палестинского анклава в Египет.

Некоторое время назад телеканал Al-Qahera al-Ihbariya передал, что группа палестинцев, имеющих двойное гражданство, перешла через КПП "Рафах" из Газы на египетскую сторону границы. По сведениям телеканала, первая группа находившихся в Газе палестинцев с двойным гражданством "покинула сектор Газа через КПП "Рафах". О численности этой группы телеканал не информировал. 

Теги:
ПалестинаЕгипетПалестино-израильский конфликтИзраиль
© Информационное агентство ТАСС
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