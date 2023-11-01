NYT: около тысячи иностранцев эвакуируют из сектора Газа

По данным газеты, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока не выедут все желающие, подлежащие перемещению

НЬЮ-ЙОРК, 1 ноября. /ТАСС/. Около тысячи иностранцев и лиц с двойным гражданством со 2 ноября начнут покидать сектор Газа через КПП "Рафах". Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на западных дипломатов.

"Ожидается, что начиная с четверга 1 тыс. владельцев иностранных паспортов и палестинские сотрудники международных организаций покинут страну через контрольно-пропускной пункт "Рафах", - говорится в тексте публикации.

Как отмечается, эвакуация будет продолжаться до тех пор, пока не выедут все желающие, подлежащие перемещению.

Ранее движение ХАМАС опубликовало списки лиц, которые смогут покинуть сектор Газа через КПП "Рафах" с 08:00 мск в среду. Всего в списках насчитывается не менее 430 человек. В них фигурируют граждане Австралии, Австрии, Болгарии, Индонезии, Иордании, Финляндии, Чехии и Японии. Также из анклава позволят выехать палестинцам с двумя гражданствами, сотрудникам Международного комитета Красного Креста и ряда неправительственных организаций. Позже телеканал Al-Qahera al-Ihbariya сообщил, что десятки машин скорой помощи въезжают с территории Египта в сектор Газа через КПП "Рафах", чтобы забрать из сектора и доставить на египетскую территорию первую группу раненых и тяжелобольных палестинцев.