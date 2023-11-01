1 ноября, 13:16,
обновлено 1 ноября, 13:34
Палестино-израильский конфликт

В ХАМАС заявили, что заложники и мирные жители Газы подвергаются одинаковой опасности

Глава политбюро палестинского движения Исмаил Хания отметил, что осознание Израилем ошибок "будет стоит ему крайне дорого"

КАИР, 1 ноября. /ТАСС/. Заложники, удерживаемые сторонниками палестинского радикального движения ХАМАС, подвергаются такой же опасности, что и обычные жители анклава.

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С таким заявлением выступил глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания в эфире катарского телеканала Al Jazeera.

"Израильские заложники подвергаются такому же смертельному риску и так же страдают от разрушений, как и наш народ", - подчеркнул Хания.

"Осознание оккупантами своих ошибок будет стоить им крайне дорого, и заложники, которые находятся у нас, заплатят за это осознание своей жизнью", - добавил он. 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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