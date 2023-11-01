Замгенсека ООН назвал зверством удар по лагерю беженцев в Газе

Мартин Гриффитс отметил, что в результате этого нападения погибли "десятки гражданских лиц"

ООН, 1 ноября. /ТАСС/. Удар по лагерю беженцев Джебалия на севере сектора Газа является очередным зверством в отношении жителей анклава. Об этом говорится в заявлении заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Мартина Гриффитса.

"Десятки гражданских лиц были убиты в результате недавнего нападения на лагерь Джебалия. Это лишь одно из последних зверств, которое постигло жителей Газы, где боевые действия вступили в еще более страшную стадию со все более ужасающими последствиями", - указывается в сообщении.

"Нам необходимо, чтобы воюющие стороны согласились на паузы в боевых действиях. Это единственный жизнеспособный вариант, чтобы немедленно доставить предметы первой необходимости в сектор Газа. Ряд гуманитарных пауз позволит нам доставить больше гуманитарной помощи для нуждающихся в Газе, тем самым мы облегчим человеческие страдания и сможем избежать риска беспорядков. Это также позволит больным и раненым получить медицинскую помощь, а тем, кто хочет покинуть [анклав], позволит сделать это безопасно", - отметил Гриффитс.

"Неспособность действовать прямо сейчас повлечет за собой последствия, которые распространятся далеко за пределы региона, так как это глобальный кризис", - резюмировал он.

Как сообщил телеканал Al Hadath со ссылкой на данные палестинского МВД, число погибших и пострадавших в результате серии ударов ВВС Израиля по Джебалии превысило 400, половина из них - дети. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в связи с эскалацией конфликта призвал помнить, что нормам международного гуманитарного права необходимо следовать в обязательном порядке.