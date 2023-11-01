1 ноября, 14:56

Премьер Венгрии прибыл в Казахстан с официальным визитом

Стороны обсудят экономическое сотрудничество, инвестиции и культурно-гуманитарную повестку

АСТАНА, 1 ноября. /ТАСС/. Глава правительства Венгрии Виктор Орбан прибыл с официальным визитом в Астану, где 2 ноября планирует обсудить расширение двустороннего сотрудничества. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров Казахстана.

"В ходе переговоров с руководством Казахстана будут обсуждены вопросы по дальнейшему расширению казахско-венгерского сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.

В аэропорту Астаны Орбана встретил заместитель премьер-министра Казахстана Серик Жумангарин.

1 ноября Казахстан с визитом посетил президент Франции Эмманюэль Макрон. 

Теги:
КазахстанВенгрияОрбан, Виктор
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