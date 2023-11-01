Шмыгаль заявил, что около половины украинцев "совсем не владеют" английским языком

Премьер-министр страны также представил национальную программу популяризации языка

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Около 50% жителей Украины "совсем не владеют" английским языком, в этой связи правительство запускает программу по его популяризации. Об этом заявил премьер-министр страны Денис Шмыгаль.

"К сожалению, около половины наших граждан совсем не владеют английским. А достаточно свободно им пользуются только 20% украинцев", - сказал Шмыгаль, представляя национальную программу по популяризации английского языка в стране. Видеозапись выступления опубликована в Telegram-канале премьера.

По его словам, власти стремятся к тому, чтобы владение английским стало в стране "повсеместным". Шмыгаль, в частности, хочет, чтобы украинские чиновники владели английским языком не хуже, чем чиновники в ЕС, куда Украина стремится годами.

Со своей стороны вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров уточнил, что знание английского языка станет обязательным требованием для всех госслужащих. "Дети будут изучать английский с детского сада, в школах будут преподавать носители языка. Учителя получат бесплатное обучение, стажировку, учебные курсы и многое другое, чтобы выучить английский язык. Английский станет обязательным для каждого госслужащего", - написал он в своем Telegram-канале. Федоров добавил, что теперь правительство ожидает лишь утверждения Верховной радой программы по популяризации английского языка.

28 июня президент Украины Владимир Зеленский внес в парламент законопроект, который официально определит статус английского в стране как языка международного общения. Документом предусмотрено, что с сентября 2026 года английский язык станет обязательным для дошкольников. Кроме того, в соответствии с инициативой к 2027 году иностранные фильмы на английском языке будут показывать в кинотеатрах с украинскими субтитрами вместо дублированного перевода.

Принятие закона может вызвать определенные сложности, ведь многие чиновники до сих пор не владеют в совершенстве украинским, который является государственным языком. При этом в тексте законопроекта сразу оговаривается, что при мобилизации или объявлении военного положения требование о владении английским языком для военных и полицейских не действует. Впоследствии на сайте Зеленского был зарегистрирован целый ряд петиций против законопроекта.