В КНР выступили за созыв международной конференции по Палестине

Глава МИД Китая Ван И отметил, что "ни одна ответственная страна, имеющая представление о нравственности, не может допустить продолжения этой трагедии"

ПЕКИН, 1 ноября. /ТАСС/. Пекин призывает международное сообщество созвать авторитетную международную конференцию по палестинскому вопросу. Об этом в среду заявил глава МИД КНР Ван И в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Омана Бадром бен Хамадом бен Хамудом Аль-Бусаиди.

"На недавней чрезвычайной специальной сессии Генеральной Ассамблеи ООН подавляющим большинством голосов приняли резолюцию, призывающую к немедленному установлению гуманитарного перемирия, что отражает решительный голос международного сообщества, - приводятся слова Ван И на сайте внешнеполитического ведомства КНР. - Китай поддерживает скорейший созыв более авторитетной, масштабной и эффективной международной мирной конференции, чтобы вернуть палестинский вопрос на путь решения о двух государствах".

Китайский дипломат отметил, что ситуация в секторе Газа "ухудшается день ото дня, число жертв среди гражданского населения растет". "Ни одна ответственная страна, имеющая представление о нравственности, не может допустить продолжения этой трагедии", - указал Ван И.

Он отметил, что с ноября Китай становится председателем в Совете Безопасности и планирует укреплять координацию со всеми сторонами, особенно с арабскими странами. Пекин намерен отстаивать справедливость, добиваться консенсуса и предпринимать неустанные усилия по деэскалации, чтобы защитить гражданское население, облегчить гуманитарную ситуацию и восстановить мир, добавил Ван И.