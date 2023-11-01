Правительство Болгарии одобрило инициативу по приобретению Stryker у США

Министра обороны республики Тодора Тагарева уполномочили после согласования с парламентом необходимых инвестиций провести переговоры и подписать договор на условиях его последующей ратификации

СОФИЯ, 1 ноября. /ТАСС/. Правительство Болгарии приняло доклад министра обороны Тодора Тагарева об одобрении проекта международного договора о приобретении боевых машин Stryker по военной программе США и уполномочило его после согласования с парламентом необходимых инвестиций провести переговоры и подписать договор на условиях его последующей ратификации. Об этом информирует правительственная пресс-служба.

"Проект международного договора о приобретении боевых машин Stryker составлен в связи с реализацией приоритетного для Министерства обороны проекта по приобретению основной боевой техники для формирования батальонных боевых групп из состава механизированной бригады. Реализация договора позволит в краткий срок преодолеть часть дефицита способностей сухопутных войск", - говорится в сообщении.

Ранее Тагарев на заседании парламентской комиссии по обороне сообщил о планах приобрести бронетранспортеры Stryker у США на сумму $1,376 млрд. Проект договора предусматривает приобретение 198 боевых и вспомогательных машин, в их числе 183 Stryker.