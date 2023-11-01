Прокуратура Дании отозвала дело о разглашении гостайны экс-министром обороны

Служба военной разведки страны сочла дальнейшее предоставление строго секретной информации слишком рискованным для национальной безопасности

СТОКГОЛЬМ, 1 ноября. /ТАСС/. Служба военной разведки Дании сочла дальнейшее предоставление строго секретной информации в связи с судебным делом бывшего главы разведслужбы Минобороны Ларса Финнсена и экс-министра обороны Клауса Йорта Фредериксена слишком рискованным для национальной безопасности. В связи с этим датская прокуратура отозвала эти дела, что означает прекращение их рассмотрения, сообщается в пресс-релизе ведомства.

"Засекреченная информация занимает исключительно центральное место в этих делах. Без возможности представить ее в суде у обвинения нет возможности снять с себя бремя доказательства. Поэтому обвинение рекомендовало министру юстиции не доводить дело до конца. Министр дал свое согласие, и на этом разбирательство закрыто. То же самое относится и к делу против 63-летнего бывшего сотрудника PET [служба разведки], по которому я принял решение прекратить дело", - приводятся в пресс-релизе прокуратуры слова государственного прокурора Якоба Бергера Нильсена.

Фредериксену и Финдсену предъявили обвинение по статье Уголовного кодекса страны, которая предусматривает максимальное наказание в виде 12 лет лишения свободы. Точные обвинения не были обнародованы, но Фредериксен в интервью местным СМИ предположил, что они касаются сделанных им заявлений о соглашении о тайном наблюдении между Данией и Агентством национальной безопасности США. Оба подозреваемых отрицают какие-либо правонарушения после предъявления им обвинений.

В январе 2022 года Фредериксен сам объявил, что в отношении него ведется следствие за действия, подпадающие под определение "государственная измена". В начале мая 2022 года министерство юстиции получило от генерального прокурора рекомендацию о возбуждении уголовного дела против Фредериксена за нарушение статьи, где речь идет о раскрытии или передаче информации о секретных переговорах, обсуждениях или государственных решениях, от которых зависят безопасность или отношения страны с иностранными державами и которые могут затрагивать существенные общественно-экономические интересы за рубежом. Сам обвиняемый подчеркивает, что не мог и подумать о том, чтобы сознательно причинить вред Дании и ее интересам.

Скандал с прослушкой

Фредериксен несколько раз подтверждал факт сотрудничества Дании и США в прослушивании и снятии информации с кабелей, проложенных через территорию Дании. Пока неизвестно, о какой именно раскрытой им информации идет речь.

10 января 2022 года стало известно, что один из задержанных в декабре 2021 года в Дании по делу об утечке информации из спецслужб - это 54-летний глава разведслужбы Минобороны Ларс Финнсен. 9 декабря 2021 года полиция безопасности совместно с полицией арестовала четырех человек и провела обыски по разным адресам. Подозреваемые - нынешние и бывшие сотрудники двух спецслужб. Им предъявлено обвинение в необоснованном раскрытии секретной информации спецслужб.

В начале лета 2021 года ряд СМИ в Германии, Дании и Швеции сообщили, что датские спецслужбы помогали Агентству национальной безопасности (АНБ) США следить за европейскими политиками. Скандал начался еще в 2013 году, когда еженедельник "Шпигель" обнародовал разоблачения бывшего сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена. С тех пор история обрастала все новыми подробностями. Выяснилось, что американская разведка в течение многих лет следила за тысячами людей в Европе, прослушивала граждан ФРГ и даже несколько раз подключалась к телефону Ангелы Меркель, когда она занимала пост канцлера.

В ноябре того же года также стало известно о фактах шпионажа со стороны АНБ на шведских оборонных предприятиях: слежка велась с американской базы в Дании. Интерес для разведки представляли шведская компания Saab и датский концерн Terma. По информации журналистов, АНБ обеспечило себе доступ к оптоволоконным кабелям и компьютерному центру в Амагере, что позволило отслеживать трафик данных Нидерландов, Норвегии, Франции, ФРГ, датских политических институтов и шведских военных. По некоторым данным, одним из объектов шпионажа являлась программа шведского многоцелевого истребителя 4-го поколения Gripen.